"La finale di Champions giocata dall'Inter ha dato un'accelerata dal punto di vista della crescita. Vedremo l'atteggiamento delle due squadre. Questa competizione è sempre particolare, bisognerà essere attenti a tutti i dettagli. L'Inter approccia sempre nel migliore dei modi le gare, soprattutto in Europa ha tantissima intensità e attenzione. Non puoi permetterti di non essere al 100%. Questa sera serve la migliore Inter. Bastoni è un valore aggiunto per questa squadra. Con gli esterni di questa Inter risulta un'arma da sfruttare e vincente. Pavard? Quando lo vedi dal vivo ti rendi conto di come riesca a rendere quello che avviene in campo semplice. Le letture difensive, come legge l'anticipo, come sfrutta al meglio il proprio fisico. Mette il fisico in modo tale da intervenire, dialoga in maniera tranquilla con i compagni. Quando legge bene gli spazi riesce a fare male. Centrocampo? Ci vuole lavoro quotidiano, che ripaga sempre. Ci vuole tanta qualità e grande sintonia. I giocatori che hanno grandi qualità tecniche e intelligenza tattica trovano da soli i meccanismi giusti per dialogare", ha concluso Andreolli.