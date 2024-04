Andreolli a Inter TV: “Record? Se ariveranno saranno un valore aggiunto. Inzaghi…”

"Percentuale più alta di passaggi riusciti? Questa squadra si conosce in maniera perfetta, si trova in maniera perfetta. Dal punto di vista tecnico primeggia. L'intera rosa ha doti tecniche importanti e ci abbina l'intelligenza tattica e calcistica. La capacitò dei giocatori di creare spazi e movimenti. Nella qualità del passaggio c'è tanta qualità nello smarcamento. I tempi giusti per trovare la posizione giusta in campo. L'Inter si diverte a farci vedere cose innovative, gara dopo gara. I risultati, i record e i numeri parlano da soli. La stagione dell'anno scorso è stata lunghissima e interminabile. Nei primi tempi di Simone Inzaghi c'è grandissima attenzione. Sanchez? Ha la possibilità di trovare la giocata differente. Bisogna concedergli sempre la giocata perché ce l'ha nel dna e nella propria idea di gioco. Vuole essere determinante", ha concluso Andreolli.