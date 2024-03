Marco Andreolli ha analizzato la sfida in programma stasera a San Siro: "Il Napoli viene da un momento buono, deve trovare continuità di risultati per prendere una posizione tra le prime 4. Con lo scudetto sul petto è fondamentale. Il Napoli ha avuto un'involuzione difficilmente immaginabile. Ci sono tanti meriti dell'Inter e tanti demeriti di quella partenopea. Bisogna vivere questo finale di stagione come se fossero dieci finali. Sappiamo che in Champions incidono gli episodi. I numeri dell'Inter testimoniano la crescita di questa squadra: le intenzioni, la volontà di andare a incidere sui match e comandare le partite. Indirizzare le partite sui binari che indica Simone Inzaghi. Questa squadra ha una mentalità per la quale non abbassa mai la guardia. Ha tante opzioni da sfruttare durante la gara. Ci sono giocatori che hanno la possibilità di tenere alta l'intensità del ritmo della squadra. Inzaghi è stato bravissimo a gestire la rosa".

"Osimhen è un giocatore fondamentale per il Napoli, quando sta bene. Formazioni prevedibili, abbiamo visto che entrambi i tecnici hanno fatto piccole modifiche. Oggi sarà importantissimo il lavoro di Pavard. Bisogna difendere su una squadra con giocatori di qualità, concedendo pochi spazi e rimanendo corti con le linee. La crescita di Calha nel suo ruolo è qualcosa di meraviglioso. Forse tra i migliori mediani in Europa. Mister Inzaghi ci ha visto lungo, gli ha cucito addosso un ruolo perfetto e ideale per lui. Per quello che è il gioco della squadra. Bastoni è una fonte determinante di gioco. Le sue percentuali e la precisione nei passaggi sono cose anomale per un difensore ma non per la caratteristica della manovra dell'Inter. Mai come in questo mercato estivo l'Inter è cambiata così tanto. Poteva essere un piccolo handicap e invece il lavoro e la mentalità di questo gruppo hanno permesso a tutti di inserirsi velocemente e di trovarsi estremamente bene. Dumfries? Sono in pochi a tenerlo, per velocità e forza fisica. Quando va a chiudere l'azione e ad aggredire gli spazi davanti lo fa con grandissima qualità. Rispetto a Darmian è un giocatore diverso. Sommer è un portiere che ha saputo dare subito grande sicurezza e tranquillità", ha concluso Andreolli ai microfoni di Inter TV.