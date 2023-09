Andreolli a Inter TV: “Nuovi arrivi? Quest’anno tanta concorrenza. L’Inter ha dato…”

Marco Andreolli ha analizzato il match tra Inter e Fiorentina in diretta da San Siro. L'ex giocatore nerazzurro ha sottolineato il lavoro di Inzaghi visto già nelle prima due partite di campionato. I segnali sono positivi: "Sarà una partita difficile. Dipenderà molto da come l'affronterà la Fiorentina, che arriva da una vittoria e da un passaggio fondamentale in Conference. Arriva una Fiorentina con grande entusiasmo ma che ha speso molto a livello fisico. Il doppio impegno in questo momento è sempre difficile da gestire. Servirà la migliore Inter per continuare questo trend impegnativo. Sarà un test più impegnativo, si alza l'asticella anche se sappiamo che tutte le gare sono difficili. L'Inter deve mettere grande intensità".

"Nuovi giocatori? Doppio ruolo coperto, c'è tanta varietà. Ci sono giocatori con caratteristiche differenti. Che possono tornare utili sia a inizio gara che a gara in corso. Credo che il mister abbia la possibilità di scegliere a seconda delle caratteristiche e del gioco che gli serve. Tanta concorrenza? Ci sarà spazio per tutti. Sarà complicata questa gestione, ma nelle squadre così importanti avere tanti giocatori a disposizione è fondamentale. Dovranno essere bravi i giocatori a farsi trovare pronti nel momento opportuno. L'Inter ha migliorato alcuni aspetti che erano mancati l'anno scorso. Tanti i gol subiti, tanti gol sbagliati davanti alla porta. Una mancanza di cattiveria in alcune occasioni. Le prime due giornate hanno dato in questo senso segnali importanti. Clean sheet? Sappiamo quanto questo aspetto sia importante nel campionato italiano. L'Inter ha un gioco offensivo ed è importante mantenere un certo equilibrio. Non è semplice ma in queste prima partite lo ha fatto molto bene. Mi aspetto di vedere tanti duelli, tanti uno contro uno. La Fiorentina aggredisce alto l'avversario, sarà importante uscire dal loro pressing anche rischiando la giocata. L'Inter dovrà essere lucida. Dumfries? Ha già partecipato a tanti gol, è sempre riuscito a mettere la sua fisicità nell'area di rigore. L'Inter anche in queste due partite ha costruito molto sulla sinistra cercando la qualità nel fraseggio ma poi ha anche sfruttato la fisicità di Denzel per mettere palloni diretti nell'area di rigore. Lui riesce a farsi trovare pronto. È diventato più lucido e più tranquillo. Dopo la pausa delle Nazionali ci aspetta un tour de force. Sfruttare al meglio la rosa sarà un'arma fondamentale in più. Calhanoglu? Ha una percentuale altissima nella precisione dei passaggi. Si è calato in maniera totale nel nuovo ruolo. Pavard? Il mister aveva bisogno di un ulteriore tassello. Ha grande esperienza e grande qualità", ha concluso Andreolli.