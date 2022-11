Acerbi a Inter TV: “Sarà una partita molto fisica, chi avrà più forza mentale e voglia…”

Ultima partita per l'Inter in questo strano 2022 che chiude la serie A per lasciare spazio al Mondiale in Qatar. I nerazzurri affrontano l'Atalanta in una difficile trasferta. Una delle più complicate. Di questa sfida ha parlato Francesco Acerbi ai microfoni di Inter TV: "Importante vincere questa partita? Importante per stare lassù, quest'anno non abbiamo vinto con una squadra di livello. Dobbiamo vincere per stare lì, per andare in ritiro sereni. Poi siamo l'Inter, dobbiamo cercare di vincere qui per proseguire il campionato con maggiore serenità".