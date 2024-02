L'Inter batte l'Atalanta segnando 4 reti. I nerazzurri di Inzaghi mettono in campo l'ennesima prestazione di livello. Ormai la continuità sta acquistando la rassicurante forma dell'abitudine. Ecco come Alessandro Bastoni ha commentato la vittoria ai microfoni di Inter TV: "Loro sono partiti forte, l'Atalanta non aveva mai perso. Siamo stati bravi a tenere duro e a trovare il gol".