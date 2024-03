L'Inter vince con un gol di Bisseck, gestendo bene i momenti di sofferenza. Altri tre punti pesantissimi, che lanciano un messaggio molto chiaro al campionato. Della prestazione ha parlato ai microfoni di Inter TV proprio Bisseck: "Gol da terzo a terzo? No, non lo abbiamo provato in allenamento. Quando tra compagni di squadra ci si capisce succede questo...".