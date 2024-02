L'Inter conquista i tre punti contro la Juventus in un partita dall'enorme carico emotivo. I nerazzurri di Inzaghi non mollano la vetta della classifica. Grande prestazione del gruppo commentata dal Capitano Lautaro Martinez: "Quanto conta questa vittoria? Conta tanto perché abbiamo giocato contro la nostra avversaria in classifica. Erano importanti i tre punti per il nostro percorso, per rimanere sulla strada giusta. Sono molto contento".