Cruz a Inter TV: “Thuram mi ha stupito, felice per Simone. Lautaro? In Argentina sapevamo…”

"Mio figlio ha esordito nel campionato? Fa molto piacere vedere un figlio esordire in serie A. È strano vederlo esordire. Siamo felici, ha lottato tanto per inseguire i suoi sogni. Mi fa piacere quando mi fermano. Mi auguro che faccia bene mio figlio, il tempo lo dirà. Stesse caratteristiche? Sì e no. Lui ha il senso del gol, io avevo un altra mentalità e cercavo sempre di sfruttare i minuti che mi davano. Lui deve fare la sua strada. Mi sto godendo questa serata di Champions. Con la testa e il cuore mi piacerebbe giocare ancora, fisicamente no. Lo dico ai calciatori di sfruttare ogni momento, perché quando finisce il momento non lo puoi rivivere. L'Inter è arrivata in finale di Champions però ha fatto un bellissimo percorso e quest'anno farà tutto il possibile per tornare in finale. Il Benfica è in forma. Hanno vinto contro il Porto. Tutti i giocatori argentini, anche Lautaro, hanno qualcosa in più perché hanno vinto il Mondiale. Il Benfica sa che non sarà facile per loro. Thuram è in grandissima forma, come anche Lautaro. Nel calcio c'è sempre scaramanzia, non si dice ma è così. Thuram mi ha stupito, mi ha stupito vederlo così forte. Inzaghi? Mi aspettavo che facesse questo percorso. Ho fatto un anno con Simone alla Lazio. Eravamo giocatori. Mi fa piacere, è riuscito a fare tantissimo. Se non hai esperienza dicevano che non puoi allenare una grande squadra e invece Simone lo ha fatto. Ho imparato tanto da Francesco Guidolin a Bologna. Lui mi diceva: "Sei forte e puoi diventare anche più forte". Tutti i giorni mi diceva cosa fare. Pericoli nel Benfica? Mi sembra che pensino più a difendersi che ad attaccare. Di Maria sta vivendo un momento importante. L'Inter è una squadra che fa molto bene. Deve fare quello che sta facendo. A Bologna facevo l'attaccante ma cercavo sempre di essere il primo difensore della mia squadra. Non avevo tante occasioni come qui all'Inter. Qui mi aiutavano e io aiutavo loro. Entravo sempre dalla panchina e facevo gol? Consiglio sempre di riscaldarsi bene e farsi trovare pronti. Io andavo in area e sapevo che una palla mi sarebbe arrivata. Lautaro è fortissimo ed è all'inizio, credo possa fare ancora di più. Cosa avrei voluto di Lauti? Lui è molto completo. Quando è arrivato qui non era facile ma subito si è messo in mostra e ha fatto quello che sta facendo. Sapevamo in Argentina che Lautaro sarebbe diventato quello che sta diventando", ha concluso Julio Cruz in diretta da San Siro prima del fischio d'inizio di Inter-Benfica.