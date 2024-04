Quanta gioia in casa Inter dopo la vittoria dello scudetto in casa del Milan. I giocatori hanno dato inizio alla meritatissima festa. Ecco come ha commentato la conquista della seconda stella Denzel Dumfries: "Il mio primo scudetto, veramente bello. Un momento bellissimo, abbiamo raggiunto un momento storico con la seconda stella dell'Inter. La stagione dell'Inter? Amazing. Meraviglioso".