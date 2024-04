L'Inter non delude i suoi tifosi nel giorno di Pasquetta e conquista tre punti contro l'Empoli. C'è la gioia di San Siro ad accompagnare la prestazione efficace dei nerazzurri. Ecco come l'ha commentata Emil Audero : "Una partita più complicata del previsto, soprattutto nel primo tempo. Eravamo un po' più in difficoltà rispetto al solito. Abbiamo fatto una buona partita. Importante era portare a casa i tre punti".

"Fa piacere il clean sheet. Contava tornare alla vittoria e dare un bel segnale. C'è grande applicazione e voglia di fare bene: chi c'è c'è e vuole dare sempre il massimo e far vedere la propria firma. Quando non si ha la continuità delle partite, quando sei chiamato in causa devi tornare nei ritmi della gara. L'allenamento è quello che fa la differenza. Se hai la giusta intensità e la giusta testa si risponde bene. Il lavoro ripaga. Riflessi? Giocando di meno fai una ripetizione in più. Semplicemente non avendo modo di sfogare in partita cerco di farlo in allenamento", ha concluso il portiere nerazzurro.