Darmian a Inter TV: “Energie? Non dobbiamo pensare a risparmiarci ma a dare tutto per i tre punti”

L'Inter si prepara ad affrontare l'Empoli in trasferta. Dopo il pareggio in Champions League i nerazzurri di Inzaghi sono determinati a conquistare altri tre punti importanti in campionato. Ne ha parlato ai microfoni di Inter TV Matteo Darmian: "Se il cambio allenatore sulla panchina dell'Empoli inciderà sulla partita? Loro saranno sicuramente determinati a fare bene, non sono partiti nel migliore dei modi in campionato".