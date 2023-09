Inter, è il momento di Frattesi. Oggi inizia la scalata: “Dentro al club c’è chi giura che…”

Dopo le ottime prime prove da subentrato con la maglia dell'Inter, oggi è il giorno del debutto dal 1' per Davide Frattesi . Inzaghi a Empoli darà un turno di riposo al sempre presente Barella e ha scelto l'ex Sassuolo come incursore a centrocampo. Toccherà a Frattesi rispondere presente con una grande prestazione, come fatto finora dal centrocampista.

"Questo è il momento di Frattesi. Non ci sono molti precedenti di calciatori entrati nel cuore dei tifosi pur non avendo ancora vestito la maglia nerazzurra neppure una volta dal primo minuto. Qui c’è il giusto mix. C’è l’attesa per un centrocampista che ha subito colpito per atteggiamento e capacità. E ci sono le aspettative per il signor Serie A, l’acquisto (differito tra prestito e riscatto garantito) più oneroso di tutta l’ultima sessione in Italia, con una valutazione del cartellino di 33 milioni di euro", sottolinea La Gazzetta dello Sport.