Barella a Inter TV: “Concentrati per vincere questa partita. Sempre sentito la responsabilità”

L'Inter si prepara ad affrontare il Frosinone tra le mura amiche di San Siro. I nerazzurri di Inzaghi puntano a conquistare tre punti per riprendersi la vetta della classifica e arrivare alla pausa per le Nazionali nel migliore dei modi. Nicolò Barella ha analizzato la gara ai microfoni di Inter TV: "Il Frosinone ha fatto un inizio di campionato importante, si sono meritati il nostro rispetto e quello di tutti. Entriamo in campo concentrati per cercare di vincere questa partita".