L'Inter non sbaglia nemmeno contro il Genoa, nonostante una partita caratterizzata anche da sofferenza e fatica. Le parole di Yann Sommer ai microfoni di Inter TV: "Non è stata la nostra migliore prestazione. Abbiamo avuto difficoltà e abbiamo dovuto difendere fino alla fine. Era davvero molto molto importante portare a casa i tre punti. Il Genoa è una buona squadra. Sono complicati, corrono tanto e vincono tanti duelli. Per noi è stato molto importante segnare due gol e poi gestire nel secondo tempo. Il Genoa è una squadra difficile da gestire. Sono tre punti importantissimi".