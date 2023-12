Barella a Inter TV: “Gruppo unito? È la parte più importante, li ringrazio. Gioco per…”

L'Inter di Inzaghi conquista tre punti a Napoli in una sfida ricca di emozioni. I nerazzurri mettono a segno tre reti e volano nuovamente in testa alla classifica. Nessuna pressione dai risultati di Juventus e Milan, l'Inter c'è. Ne ha parlato ai microfoni di Inter TV Nicolò Barella, autore del secondo gol: "Un gol cercato tanto? Come dico sempre, gioco per dare una mano alla squadra, per fare meglio per loro. Spero di essermi sbloccato visto che era un periodo di pali, traverse e tiri fuori. Sono contento per la vittoria e per il gol".