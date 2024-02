L'Inter batte la Juventus e mantiene la vetta della classifica, pur avendo giocato una partita in meno. Grande segnale quello che i nerazzurri hanno dato oggi al campionato e alla loro diretta avversaria. Ne ha parlato ai microfoni di Inter TV Marcus Thuram: "Una gara molto tosta, contento di aver portato a casa i tre punti. Conosciamo la Juve, sappiamo come gioca. Abbiamo fatto una partita seria per vincere".