Frattesi a Inter TV: “Più si gioca, più si entra in forma: sono a buon punto. Obiettivo troppo…”

"Se mi sento in forma? Qualche altra partita bisogna giocarla, più si gioca più si entra in forma. Sono stato fermo nella settimana prima della Nazionale. Ho giocato tre partite, siamo a buon punto. Abbiamo un obiettivo che è troppo troppo importante per questo gruppo. Dobbiamo continuare così, continuare a vincere per l'obiettivo che ci siamo prefissati. Martedì? Sfida importantissima. Sicuramente dovremo allungare in Champions in un girone ostico. E poi non uno ma due occhi sul campionato. Oggi era veramente fondamentale", ha concluso Frattesi.