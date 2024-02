Non era facile vincere contro l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, ma l'Inter di Inzaghi lo ha fatto. I nerazzurri hanno saputo soffrire e colpire con la giusta pazienza. Ecco come Henrik Mkhitaryan ha commentato la prestazione ai microfoni di Inter TV: "Abbiamo giocato male il primo tempo secondo me, non siamo stati sereni di testa. All'intervallo abbiamo capito che dovevamo giocare come sappiamo".