Frattesi a Inter TV: “Una partita così non la vinci se non hai un gruppo. Rigore? Stavo…”

L'Inter conquista tre punti che, per come si era messa la partita, valgono infinitamente di più. Partita sofferta e combattuta con un finale da cardiopalma. Ne ha parlato ai microfoni di Inter TV uno dei protagonisti di questa vittoria, Davide Frattesi: "Meglio il gol nel derby o questo? Forse questo per il risultato e per il peso. Ma certo anche quello nel derby, non voglio scegliere (ride, ndr). Abbiamo dimostrato grande determinazione nel vincere questa partita? Mi ha stupito il gruppo qui all'Inter, questa è la conferma e la dimostrazione. Una squadra che non ha gruppo una partita così non la vince, con tutta la fortuna che possiamo avere avuto".