L'Inter rimane solidamente in testa alla classifica dopo la difficile vittoria contro la Roma. Ecco come Alessandro Bastoni, autore del quarto gol, ha commentato i tre punti conquistati contro i giallorossi: "Gol? Al di là della soddisfazione a livello personale, non siamo scesi in campo con la testa giusta. Ha contato l'aspetto mentale, sono entrati più pronti di noi. L'importante era vincere".