Tutta l'Inter è esplosa in una festa al fischio finale del match contro l'Udinese. Tre punti conquistati in una gara più ostica del previsto. Ecco come ha commentato la vittoria Hakan Calhanoglu: "Quando ci si avvicina all'obiettivo c'è più tensione e voglia di vincerlo. L'Udinese ci aspettava in contropiede. Cosa è successo sul gol di Samardzic? Mi dispiace, abbiamo preso gol, non ero tranquillo. Cercavo di dare velocità al gioco. Gol sfortunato, credo che nel secondo tempo siamo entrati bene. Abbiamo meritato di vincere perché non abbiamo mollato mai".