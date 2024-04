Trasferta importante per l'Inter di Inzaghi, che stasera affronta l'Udinese. Della sfida e di come il gruppo l'ha preparata ha parlato Carlos Augusto: "Tutte le squadre hanno i loro obiettivi alla fine del campionato. Dobbiamo essere concentrati e pensare a far bene. Li abbiamo studiati, dobbiamo essere concentrati e fare il nostro gioco indipendentemente dall'avversario. Entriamo in campo per i tre punti".