L'Inter di Inzaghi liquida la pratica Atalanta con 4 reti. I nerazzurri convincono e continuano a volare mantenendo la testa della classifica. Ecco come Matteo Darmian ha commentato la prestazione del gruppo: "Gol importante perché è stato importante per sbloccare la partita. Ha aiutato a portare a casa la vittoria. Ci aspettavamo una partita complicata, poi siamo riusciti a trovare distanze e giocate. Abbiamo fatto una gran partita. L'Atalanta mi porta fortuna, avevo segnato anche l'anno scorso contro di loro".

"Sapevamo l'importanza della partita. Lo abbiamo dimostrato con la giusta attenzione. Sono tre punti importanti e lo abbiamo dimostrato. Non vogliamo accontentarci. Sappiamo che possiamo ancora migliorare e cerchiamo di farlo giorno dopo giorno. Cerchiamo di mettere in campo quello che proviamo in settimana. Loro erano fortemente orientati all'uomo, sapevamo che la mobilità ci avrebbe aiutato a trovare gli spazi e così è stato. +12? Dobbiamo rimanere concentrati e continuare così. Sappiamo che i mesi che verranno sono i più importanti. Lavoreremo per continuare su questa squadra e farci trovare pronti", ha concluso Darmian.