Mkhitaryan a ITV: “Conta solo lottare per questo stemma, la Juve ha un vantaggio. Sommer…”

Con la vittoria contro il Frosinone l'Inter si riprende la vetta della classifica. Ottima mossa in vista della sosta e della prossima partita contro la Juventus. Mkhitaryan ha commentato la prestazione del gruppo nerazzurro: "Dall'anno scorso e anche quest'anno conta solo una cosa: giocare per questa squadra e lottare per questo stemma sul petto. Non mi interessa tanto fare assist o segnare ma vincere le partite. Siamo un gruppo bellissimo, lo mostriamo in ogni partita e vogliamo continuare così".

"Juventus? Sappiamo che la Juve sta lì, l'unico vantaggio è che non giocano in Europa e giocano una volta a settimana e può dare loro un po' di forza. Dopo la sosta penseremo a quella partita. Penseremo a fare il nostro gioco e speriamo di vincerla perché vogliamo continuare a essere in testa. Abbiamo cercato di imparare dagli errori dell'anno scorso e a difendere meglio. Lottiamo per ogni pallone e per ogni centimetro in campo. Vogliamo vincere i duelli e le partite. Secondo me merito del portiere Sommer che abbiamo, ma non dimentichiamo anche la difesa e tutta la squadra", ha dichiarato Mkhitaryan facendo i complimenti a tutti.