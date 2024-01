Frattesi a Inter TV: “Fame di gol? Il pregio è non fermarsi. Rispetto all’inizio siamo…”

L' Inter di Inzaghi vola in finale con grande merito. Davide Frattesi ha commentato la prestazione del gruppo e la vittoria ai microfoni di Inter TV: "Cresciuto? Mi sento cresciuto tanto rispetto all'inizio. Non è mai facile inserirsi bene in una squadra già rodata. Siamo due passi avanti rispetto a quando abbiamo iniziato".

"Fame di gol? Il pregio è quello di non fermarsi per arrivare in fondo a tutte le competizioni. Bene così. Non è facile scendere in campo con la stessa intensità, l'aspetto mentale del primo tempo ha fatto la differenza. È stata una partita ottima. Pensiamo cento per cento alla partita di lunedì, vogliamo vincerla", ha dichiarato Frattesi.