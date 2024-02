L'Inter conquista altri tre punti fondamentali per la sua corsa in campionato e lo fa su un campo difficile e contro un avversario ostico. Queste le dichiarazioni di Marcus Thuram ai microfoni di Inter TV: "Il vero Marcus Thuram? No, no, io sto provando ad aiutare la squadra come ogni partita, sono molto contento del risultato di stasera".