Inter, Conte e il messaggio sul valore aggiunto per Eriksen e compagni

Ad Antonio Conte, nella sua prima conferenza della stagione 2020-2021 hanno chiesto se pensa che Eriksen possa essere un valore aggiunto per la sua Inter e lui ha risposto inviando un messaggio a lui e ai suoi giocatori: «Tutti i giocatori lo sono, a cominciare da Eriksen a Pirola che è il giocatore più giovane in rosa. Tutti possono essere un valore aggiunto e sono contento di avere questo tipo di giocatori. Sono ottimi giocatori e ottimi ragazzi. Sanno che ci sarà un’annata difficile con 60-65 gare e tutti sono pronti a diventare un valore aggiunto a cominciare da Handanovic che è il nostro ragazzo più giovane ma è un ragazzo di prospettiva».

Queste le parole dell’allenatore che non si è soffermato in maniera specifica sul danese ma ha fatto capire ai suoi calciatori che tutti dovranno essere utili alla sua causa. Anche chi non giocherà da titolare dovrà farsi trovare pronto quando sarà chiamato a dare il massimo. E l’allenatore conosce il suo gruppo e crede che tutti sapranno accontentarlo su questo: massima concentrazione sulla causa Inter. Parole a metà tra un complimento e una raccomandazione.