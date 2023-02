Inter, la verità su Skriniar e Al-Khelaifi: “Demiral? Si poteva trovare l’incastro, ma…”

Nessun rilancio del PSG, nessun addio anticipato. Milan Skriniar è rimasto all'Inter. Nella mattinata di ieri è circolata qualche voce sul possibile sbarco di Al-Khelaifi a Milano proprio per lo slovacco. Nulla di vero, conferma il Corriere dello Sport.

L'unica proposta giunta in via della Liberazione da circa 10 milioni di euro è stata respinta dall'Inter, che ne voleva almeno il doppio per regalare un sostituto ad Inzaghi, con Demiral indiziato numero uno.