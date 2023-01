Inzaghi: “Skriniar? Nessun problema. Molto bene Lukaku. Vogliamo difendere il trofeo”

Finisce 1-0 per l'Inter con gol di Darmian . La squadra di Inzaghi supera i quarti di finale di Coppa Italia e approda in semifinale. Al termine della sfida contro l'Atalanta, ai microfoni di Sportmediaset, ha parlato il tecnico dell'Inter:

"Ci tenevamo tantissimo, questo trofeo lo abbiamo vinto lo scorso anno. Preparata bene, fatta una grandissima squadra, sempre in controllo. Atalanta di grandissimo valore, ma oggi grande Inter e andiamo in semifinale con merito. Skriniar? Oggi ho deciso di escluderlo per lasciarlo tranquillo, ma non c'è nessun problema. Fino al 30 giugno sarà un giocatore dell'Inter, è un grande professionista e deciderò di volta in volta se utilizzarlo. Darmian già lo scorso anno aveva dimostrato di poter giocare lì. Lui, D'Ambrosio possono fare più ruoli. Darmian si merita tutto, ha sempre lavorato con grande serietà.

Acerbi lo conoscevo, ha grande concentrazione, lavora tantissimo. Tutti quelli che hanno giocato hanno fatto molto bene. Sul mio lavoro all'Inter parlano i fatti e il cammino. Questa semifinale davanti al nostro pubblico la volevamo centrare a tutti i costi e abbiamo dato una bella gioia ai nostri tifosi. Lukaku? Stasera mi è piaciuta molto, il minutaggio non è ancora pieno. Per come lavora sono molto contento, migliorerà di partita in partita. Dovrà fare le scelte per ogni partita. Per Rome sono molto contento più passava il tempo e più sembrava di stare meglio".