Inter-Verona, pagelle CdS: Calhanoglu ago della bilancia, Lautaro indiavolato

L'Inter batte 1-0 il Verona grazie al gol di Lautaro Martinez e torna a vincere in campionato dopo il contestato pareggio per 2-2 contro il Monza. Per il Corriere dello Sport il migliore in campo è proprio l'attaccante argentino: "Tre gol nelle ultime tre partite giocate. Parte indiavolato e ci mette appena tre minuti per sbloccarsi". Bene anche Calhanoglu, che "ci mette le gamba o si mette a fare l'ago della bilancia".