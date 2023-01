Inter, il Mondiale ha fatto bene a Lautaro: terzo gol consecutivo, sempre più leader

Il Mondiale vinto in Qatar con l'Argentina ha dato una spinta in più a Lautaro Martinez: il Toro è tornato a Milano più carico che mai, e l'Inter ringrazia. L'attaccante argentino ha deciso la sfida di ieri sera contro il Verona, e in questo momento è l'uomo in più per Inzaghi: terzo gol consecutivo dopo quelli segnato contro Monza in campionato e Parma in Coppa Italia, un messaggio per il Milan, prossimo avversario in Supercoppa. E Lautaro non vuole fermarsi qui, come scrive Tuttosport: "L'uomo in più dell'Inter in questo momento è sempre lui, Lautaro Martinez. L'attaccante argentino che ieri ha deciso la gara contro il Verona con un gol dei suoi, da attaccante di razza, dopo appena tre minuti dall'inizio del match".