L’Inter riparte dal Verona: contro l’Hellas le quote dei nerazzurri…

L’ultima giornata del girone di andata di Serie A vedrà l’Inter ospitare il Verona, con l’obiettivo di ritrovare subito i tre punti dopo il pareggio di Marassi contro il Genoa. “Missione” decisamente alla portata, secondo gli esperti di William Hill e Better, che propongono il segno «1» rispettivamente a 1,15 e 1,17. L’impresa ospite, per quella che sarebbe la prima vittoria dell’Hellas a San Siro, invece, si gioca tra 14,50 e 19, mentre il pareggio, che in casa nerazzurra manca da oltre nove anni, vale tra 7 e 7,50 volte la posta.

Negli ultimi tre confronti con gli scaligeri, l’Inter ha vinto senza subire reti, e anche in questo caso il No Goal, a 1,60, appare nettamente favorito sul Goal, a 2,25. L’ultimo scontro diretto, lo scorso maggio a Verona, ha visto gli uomini di Simone Inzaghi espugnare il Bentegodi per 0-6. Anche in questo caso, l’Over appare decisamente più probabile dell’Under, rispettivamente tra 1,47 e 1,50 e 2,50 su Better e William Hill. In attesa di capire se Lautaro Martinez sarà della partita, dopo essere tornato ad allenarsi in gruppo in seguito al recente infortunio, occhi puntati su Marcus Thuram, in gol a 2,05, con Marko Arnautovic e Hakan Calhanoglu a 2,20. Tra i risultati esatti, infine, spiccano il 2-0 a 5,50 e il 3-0 a 6,50.