Inter-Verona, probabile formazione: ballottaggio Correa-Sanchez. Inzaghi dovrà…

A San Siro arriva il Verona di Tudor. Ecco le possibili scelte di formazione del tecnico nerazzurro

Dopo la vittoria sul campo della Juventus, l'Inter è chiamata a dare continuità per alimentare i sogni scudetto. I nerazzurri domani affronteranno il Verona in un San Siro che si preannuncia pieno come al solito (circa 60 mila tifosi). Simone Inzaghi non avrà a disposizione Lautaro Martinez squalificato. A giocarsi una maglia da titolare sono Sanchez e Correa con l'argentino favorito sul cileno. "Per il resto, spazio ai “titolarissimi” con il rientro di De Vrij in difesa. Inzaghi dovrà gestire anche i diffidati, al momento tre: Bastoni, Vidal e Perisic" .