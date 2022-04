Febbre scudetto, già in 60mila per Inter-Verona. Boom per il derby di Coppa Italia

I tifosi dell’Inter dopo il successo nel derby d’Italia sono pronti a spingere la squadra di Simone Inzaghi verso la rimonta scudetto

“San Siro torna al cento per cento di capienza e il popolo nerazzurro risponde presente: già venduti oltre 55 mila biglietti per la sfida di domani contro l’Hellas, con oltre 10 mila tagliandi destinati agli Inter Club, per quella che sarà la loro partita speciale. Facile immaginare che si arriverà ai sessantamila spettatori per il Verona, forse anche di più visto il passaparola collettivo sui social e i forum. La voglia di un San Siro pieno per intero è tanta e arriva da lontano, visto che il ricordo dell’ultima volta è perso nella memoria. Per risalire a una partita in cui i nerazzurri hanno giocato in casa con capienza al 100% bisogna tornare al 12 febbraio 2020, quando il covid era ancora una minaccia indefinita: nella semifinale di Coppa Italia il Napoli vinse 1-0, ma allo stadio c’erano comunque quasi 60mila persone. Ancora più entusiasmo, se possibile, per il derby di ritorno di Coppa Italia, in programma martedì 19: per quella sfida al Milan sono andati a ruba già a 65 mila tagliandi e il sold out appare scontato. Al momento sono rimasti invenduti soltanto i terzi anelli, ma pare proprio questione di poche ore. Il primo derby “open” post pandemia sarà uno spettacolo come ai vecchi tempi.