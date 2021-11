Inter, Vidal non preoccupa. Sanchez? Sta finalmente bene: ma occhio a gennaio

Alexis sta finalmente bene, ha condizione e autonomia. Lo si è visto anche in maglia nerazzurra e non solo per il gol rifilato allo Sheriff

Marco Astori

Buone e non buone notizie arrivate all'Inter dal Cile la notte scorsa. Alexis Sanchez è stato il man of the match della sfida contro il Paraguay, mentre Arturo Vidal è uscito in barella dal match nel finale. Questo il punto della situazione sui due cileni dal Corriere dello Sport: "Alexis sta finalmente bene, ha condizione e autonomia. Lo si è visto anche in maglia nerazzurra e non solo per il gol, il primo stagionale, rifilato allo Sheriff. Per Inzaghi è chiaramente una buona notizia. Quando sta bene, però, Sanchez diventa ancora più insofferente se non trova spazio in campo.

Più volte è già capitato che manifestasse il suo stato d’animo sui social. Poi tutto è rientrato, ma non sarebbe una sorpresa se accadesse di nuovo. Da capire, allora, cosa potrebbe succedere a gennaio. Un anno fa solo la differenza di ingaggio fece saltare lo scambio con Dzeko. L’Inter, nel caso, dovesse aver bisogno di un sostituto, punterebbe su un attaccante che dia profondità. Restando in Cile, prontamente rientrato l’allarme per Vidal, costretto ad abbandonare il campo con il Paraguay all’84’ per un guaio al piede. Ma si tratterebbe solo di una contusione e, quindi, nulla di preoccupante".