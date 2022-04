Inter, video e allenamento intenso verso il Verona: ok de Vrij, Gosens rimanda esordio dal 1′

Dopo la seduta di scarico di lunedì, ieri l'Inter di Simone Inzaghi ha alzato i ritmi ad Appiano Gentile in vista della sfida contro il Verona

Dopo la seduta di scarico di lunedì, ieri l'Inter di Simone Inzaghi ha alzato i ritmi ad Appiano Gentile in vista della sfida di sabato pomeriggio a San Siro contro l'Hellas Verona. In difesa dovrebbe tornare de Vrij al centro, mentre Gosens potrebbe rimandare l'esordio da titolare in maglia nerazzurra. Scrive Tuttosport: