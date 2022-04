Dybala-Inter, siamo ai fatti: “Contatti continui. E Marotta ha pensiero stupendo per l’attacco”

Dalle parole alle azioni, dalle voci ai fatti. L'Inter ha iniziato concretamente a muoversi per provare a portare Paulo Dybala in nerazzurro

Dalle parole alle azioni, dalle voci ai fatti. L'Inter ha iniziato concretamente a muoversi per provare a portare Paulo Dybala in nerazzurro a partire dalla prossima stagione. Come scrive Tuttosport, infatti, Beppe Marotta, che portò l'argentino alla Juventus dal Palermo, si è mosso in prima persona, instaurando contatti continui con l'agente del calciatore, Jorge Antùn. Il piano stupendo dell'ad nerazzurro è quello di regalare la Joya a Inzaghi senza per forza rinunciare a Lautaro Martinez. Scrive Tuttosport: