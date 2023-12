Inter Women, Guarino: “Amarezza e rabbia, concesso un gol evitabile”

C'è rammarico nelle parole di Rita Guarino, coach di Inter Women, al termine della partita pareggiata per 1-1 contro la Sampdoria. Queste le sue parole: "C'è amarezza e rabbia, abbiamo offerto un vantaggio che si poteva evitare. Nell'arco della partita c'è stato dominio e controllo, ma per vincere le partite bisogna fare un gol più degli altri. Non ci siamo riusciti. Bisogna lavorare, ci sono degli spunti: ancora oggi abbiamo commesso errori in approccio e questo non deve capitare perché dà vantaggio psicologico all'avversario. Fiorentina? Tutte le gare sono importanti per la classifica".