Intervenuta ai microfoni di Inter TV dopo la sconfitta per 3-2 col Como, la coach nerazzurra Rita Guarino ha parlato così della partita: "Difficile commentarla, è un risultato che non rappresenta bene la partita: c'è dispiacere perché è una fotografia che non ci rappresenta. La prestazione c'è stata, bisogna essere più attenti in alcune situazioni: bisogna fare più attenzione su questo, potevamo finalizzare meglio.