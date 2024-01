Inter Women, Guarino: “Prestazione pazzesca di sacrificio. C’è soddisfazione”

Intervenuta ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria con la Roma, Rita Guarino, coach nerazzurra, ha parlato così della prestazione delle sue ragazze: "La prestazione è stata pazzesca, di grande sacrificio: sapevamo che sarebbe stata una partita in cui c'era da soffrire e sfruttare le occasioni. Sono state brave a sfruttarle al meglio, c'è soddisfazione. Mi soddisfa la concentrazione che abbiamo mantenuto per tutta la gara: non aver rischiato è un premio a questa capacità che abbiamo mantenuto. Dobbiamo recuperare le energie spese, tre partite in una settimana sono state pesanti: festeggiamo stasera ma ci aspetterà un altro impegno a Napoli e dovremo farci trovare pronte".