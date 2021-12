Inter, Zenga: “Conte-Inzaghi? Antonio aveva determinati meccanismi, Simone…”

Le parole dell'ex portiere nerazzurro: "Non è che uno è migliore dell'altro, sono due interpretazioni differenti che danno risultati"

Intervenuto in collegamento con Sky Sport, Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, ha parlato così dei diversi stili di gioco tra la squadra di Antonio Conte e quella di Simone Inzaghi: "Fino ad un certo punto ci devono essere i principi dell'allenatore, poi se negli ultimi 20 metri c'è la giocata del singolo, diventa tutto più fantasioso. Faccio un paragone assurdo e banale: è come l'Inter di Conte e quella di Inzaghi. Antonio andava per determinati meccanismi, Simone ha dato libertà. Non è che uno è migliore dell'altro, sono due interpretazioni differenti che danno risultati".