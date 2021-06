InterSpac, i tifosi temono per il futuro: servono 500 mln per comprare da Zhang

L'associazione di economisti e tifosi interisti vip, fa sul serio: vuole proporre l'azionariato popolare nell'Inter.

Cos’è la Spac? Lo spiega il quotidiano: “È una società creata da alcuni promotori per raccogliere capitali con l’obiettivo di individuare e acquisire un’azienda. In pratica: una scatola contenente un assegno in bianco da quotare in borsa. Entro 24 mesi la Spac deve trovare l’azienda target, proporla agli investitori, ottenerne l’assenso (in mancanza del quale andranno restituiti i soldi) e fondersi con essa portandole in dote lo status di quotata. L’ultimo passaggio è fondamentale, altrimenti lo schema-Spac non ha senso e basterebbe una società normale (senza i costi della quotazione) per acquisire l’Inter”.