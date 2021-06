Repubblica – Interspac, oltre al sogno c’è un programma: tre azioni da intraprendere

L'aggiornamento del quotidiano sul progetto lanciato da alcuni noti tifosi nerazzurri

Questo il focus dei colleghi: "Oltre al sogno, ora c'è anche un programma. Interspac, l'associazione nata per portare l'azionariato popolare nel capitale dell'Inter, ha riunito il proprio consiglio d'amministrazione. I sedici consiglieri hanno concordato su tre azioni da intraprendere, per arrivare nei prossimi mesi a fare una proposta strutturata alla proprietà del club nerazzurro. La prima azione: ammettere nuovi soci fondatori. La seconda: realizzare un sondaggio per valutare l'impatto che l'azionariato popolare potrebbe avere sulla gestione dei club, sondando anzitutto l'interesse dei tifosi per lo strumento. La terza: organizzare un grande evento di presentazione, che si terrà a Milano a settembre. L'obiettivo finale è trasformare decine di migliaia di tifosi in azionisti dell'Inter".