Il Giornale – Inter, i 7 intoccabili di Conte. Piano-risparmio da 40 milioni

L'incontro tra Antonio Conte, la dirigenza dell'inter e Steven Zhang ancora non c'è stato, e il futuro nerazzurro rimane ancora tutto da scrivere. Il Giornale indica gli intoccabili del tecnico, e presenta un piano-risparmio che potrebbe alleggerire i costi e aiutare le casse del club: "La dirigenza nerazzurra punta a trattenere il tecnico interista, convinta che sia l'uomo giusto per aprire un ciclo. Obiettivo seconda Stella come dichiarato a più riprese da Beppe Marotta. Missione possibile secondo Conte, a patto di non vendere nessuno dei big. Almeno 7 gli intoccabili: Bastoni, De Vrij, Skriniar, Hakimi, Barella, Lautaro e Lukaku.