Inter, Zhang e Conte riflettono: contatti ma niente incontro. Rebus sciolto entro…

Le ultimissime novità sul possibile incontro tra il presidente dell'Inter Steven Zhang e l'allenatore Conte per discutere del futuro

Secondo La Gazzetta dello Sport, le posizioni di Zhang e Conte sono distanti: "Conte chiede un progetto alla sua altezza, all’altezza di un club che ha riportato allo scudetto dopo 11 anni. Non vuole passi indietro. [...] se la squadra non viene rinforzata, altro che seconda stella, altro che attacco all’Europa. Conte vuole vincere, l’ambizione è intatta. Perché per una squadra ridimensionata, in fondo, non c’è bisogno di uno come lui in panchina: basta molto meno. Zhang invece ha esposto già a più riprese ai dirigenti la linea guida della prossima stagione, tale da garantire la continuità aziendale: contenimento dei costi, abbassamento del monte ingaggi, l’eventualità concreta che sia necessaria la cessione di un titolare. L’obiettivo sportivo? Non lo scudetto, ma la continuità nel piazzamento in Champions League".