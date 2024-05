Sono operazioni che proseguono più spedite, per le quali davvero si attende solo il momento in cui si potrà annunciare l’avvenuto arrivo al traguardo

Se quello di Lautaro Martinez avrà tempi un po' più lunghi, i rinnovi di contratto di Simone Inzaghi e Nicolò Barella sono vicini alla conclusione. Spiega in merito Il Giorno: "Sia Simone Inzaghi che Nicolò Barella dovrebbero arrivare, con l’accordo che presumibilmente firmeranno a breve, a circa 7 milioni l’anno. Il tecnico fino al 2027, il centrocampista al 2029. Sono operazioni che proseguono più spedite, per le quali davvero si attende solo il momento in cui si potrà annunciare l’avvenuto arrivo al traguardo".