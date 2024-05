TS – Inter, tre ruoli nei quali intervenire sul mercato. Inzaghi ha chiesto…

Questi sono in estrema sintesi i ruoli in cui l’Inter si muoverà nel prossimo mercato, avendo già messo a segno due colpi a zero come Zielinski e Taremi. Per finanziarli, come raccontato da tempo, serviranno delle uscite. Inzaghi ha chiesto di non vendere nessuno fra i primi 16-17 giocatori della rosa; la società è della stessa idea e proverà a raggranellare il classico tesoretto con le cessioni di esuberi e giovani in prestito.