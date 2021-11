Inter, come brilla il centrocampo di Inzaghi. Brozovic apriscatole e che risorsa Vidal

I tre centrocampisti dell'Inter sono stati i migliori in campo della sfida di ieri sera contro lo Sheriff

Brozovic 7,5 : Apriscatole fenomenale. Non è sci, è calcio, è il gol del vantaggio che pesa da morire in questo girone. Suo pure l'angolo del raddoppio. Fategli il contratto, subito.

Barella 7,5: In Transistria come in casa con le figlie. Nicolò corre sempre. A un certo punto fa un 360° dopo un contrasto: qui la gente si impressiona, ma per lui è normale.