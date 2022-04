Inzaghi ha conquistato tutti: “Futuro con lui, piaciuto tantissimo a Marotta per 2 motivi”

L'Inter e Simone Inzaghi andranno avanti insieme. L'allenatore, nella sua prima stagione nerazzurra, ha conquistato la fiducia di tutti

"Simone è piaciuto per la capacità con cui ha gestito lo sbarco in una piazza così esigente e stressante come quella di Milano e il momento di crisi in pieno inverno: il rilancio di Dzeko a costo zero, l’esplosione di Dumfries e l’idea vincente di Calhanoglu sono le medaglie che la società ha già messo sul petto di Simone. Manca ancora quella per la scelta di Correa, dettata più dal cuore che dai numeri, ma proprio tra Bologna e l’ultima sfida di campionato con la Samp il tecnico è convinto di conquistarla. Ovviamente, se fosse possibile, con lo scudetto".